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【券商點睇】招商證券：國內率先兌現顯投資價值 首予綠葉製藥「強烈推薦」

股樓投資 18:12 2022/12/13

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招商證券表示，綠葉製藥（02186）堅持全球戰略佈局，能夠在國內率先兌現，認為其投資價值明顯。該行首予其「強烈推薦」評級，預計2022至2024年各年淨利潤分別為8.1億、11.1億及14.8億元，認為其合理估值為187億人民幣。綠葉製藥周二（13日）收市報3.46元，升幅1.5%。

 

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

該行指出，在過去幾年經過風格轉變後，藥品板塊正處於過渡階段，認為在1.8萬億的藥品終端市場內，投資上需要重視在過渡階段中能夠夠有所兌現、以及具備長遠預期的企業。而在「三醫聯動」醫療體系下，藥品板塊創新藥佔比提升趨勢不會變，但中間過渡過程可能會持續數年，而創新市場容量的擴大更具現實意義。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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從藥品終端市場容量角度而言，該行認為不同類型藥品在臨床價值的基礎上，均可能可以在超過1.8萬億的終端市場中尋找自身市場定位，同時帶來投資機會。

 

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 綠葉製藥（02186）

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