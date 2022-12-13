【比亞迪1211】股神又出手! 巴郡減持132.95萬股比亞迪 套現2.7億 持股量再降至14.95%

根據港交所網頁資料披露，股神巴菲特（Warren Buffett）再度減持比亞迪股份（01211），他的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）上周四（8日）以每股平均價201.3432元，出售132.95萬股比亞迪股份，套現近2.7億元。

交易完成後，巴郡持有之比亞迪股份，進一步由15.07%降至14.95%。巴郡手上持股1.64億股H股，以最新股價計算，這批剩餘股份現值345.3億元。

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比亞迪今日（13日）收報210.4元，下跌0.4%，成交額13.3億元。

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記者：李兆明