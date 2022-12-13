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【比亞迪1211】股神又出手! 巴郡減持132.95萬股比亞迪 套現2.7億 持股量再降至14.95%

股樓投資 19:21 2022/12/13

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根據港交所網頁資料披露，股神巴菲特（Warren Buffett）再度減持比亞迪股份（01211），他的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）上周四（8日）以每股平均價201.3432元，出售132.95萬股比亞迪股份，套現近2.7億元。

交易完成後，巴郡持有之比亞迪股份，進一步由15.07%降至14.95%。巴郡手上持股1.64億股H股，以最新股價計算，這批剩餘股份現值345.3億元。

延伸閱讀：【恒指目標】 光大證券﹕明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

比亞迪今日（13日）收報210.4元，下跌0.4%，成交額13.3億元。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

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記者：李兆明

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比亞迪 港股 巴菲特 比亞迪股份（01211） H股

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