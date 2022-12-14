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《E.T.》原版模型拍賣 成交價料最高破2000萬

環球社會熱點 08:05 2022/12/14

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模型當年用於拍攝。

美國荷里活著名導演史提芬史匹堡的科幻鉅作《E.T.》上映已40年，至今仍是不少人心中的經典。電影中使用的主角外星人原版模型即將被拍賣，估計成交價最終可能高達300萬美元。

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美國拍賣行Julien's Auctions將在周末舉行拍賣，當中包括曾在拍攝《E.T.》時使用的外星人原版模型。拍賣行估計，成交價將在200萬至300萬美元（約1,556萬至2,333萬港元）。

模型共有85個機械式關節位，能夠做出幾乎所有動作，雙眼﹑頸部及手指亦可移動，可以輕鬆重現電影中經典畫面—外星人伸出手指與男主角Elliot接觸。

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奪寶奇兵之命運時鐘預告出爐 第5集明年上映（有片） 【下一頁】

拍賣行行政總裁Martin Nolan表示，電影中外星人的精湛演出有賴操縱達人的付出，讓E.T.在大銀幕上活靈活現。Nolan更指，當年參演的女星Drew Barrymore曾聲稱，一度以為模型就是真的。

根據拍賣行介紹，原版模型出自意大利電影特效大師Carlo Rambaldi，他同時亦是一名設計師及機械電子專家。Rambaldi亦曾3奪奧斯卡殊榮，其中一次正是憑《E.T.》獲得最佳視覺效果。

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責任編輯：吳漢培

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