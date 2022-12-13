【新股IPO】燃料電池系統製造商億華通科技已成功闖關 為中國燃料電池系統市場名列第一

中國領先的燃料電池系統製造商北京億華通科技已通過港交所上市聆訊。該公司收入主要來自燃料電池系統銷售；燃料電池部件銷售；及提供技術開發服務。根據灼識諮詢報告，按2021年燃料電池系統總銷售功率計算，億華通在中國燃料電池系統市場排名第一，市場份額為27.8%。

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截至2022年6月30日止六個月收入2.69億人民幣，按年增1.28倍。惟公司自2020年起錄得淨虧損，並預期至少在2025年之前仍會繼續錄得淨虧損。億華通於2016年在新三板掛牌上市並成功累計股權融資7.9億元人民幣。億華通科技於2020年8月登陸上交所科創板並成功累計融資15.5億元人民幣。

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記者：張以正