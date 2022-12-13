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仲量聯行料明年樓價再跌一成　曾煥平：就算撤辣　照跌5%

股樓投資 18:11 2022/12/13

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香港樓價持續下跌，再有國際物業顧問公司看淡明年樓市。仲量聯行香港主席曾煥平預計，明年中小型住宅樓價將再跌10%；豪宅則跌5%至10%，更坦言就算政府放寬辣招，中小型住宅樓價仍會下跌，只是跌幅收窄至5%內，「就算立即全面撒辣，樓價不會回升，始終壞消息很多。政府撒辣只是不向樓市踩多腳。」 

他續說，政府可能希望樓價跌至一般市民可負擔的水平，才考慮撤辣，但當樓價跌至任何人也買得起，香港經濟已非常之差，意味很多人可能已失業。 

住宅交投未見起色，發展商投地自然審慎，以今年第四季為例，政府賣出的地皮均以低於或接近市場估值下限批出。仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強預計，考慮到建築及利息成本持續上升，相信明年發展商仍傾向審慎，料地價因此進一步下跌。

投資市場方面，加息步伐較預期進取，影響了市場投資意欲。仲量聯行香港資本市場主管陳國章說，即使中港通關，但受累息率持續上升，相信仍然影響投資市場交投。 

寫字樓方面，仲量聯行商業部資深董事郭禮言說，明年香港有望全面通關，料租賃需求因此恢復，情況將於下半年尤其顯著。他續說，雖然租賃需求增加，但明年寫字樓新供樓高達300萬平方呎，故預計明年整體租金橫行，部分地區則因供應增多而下跌。 

零售市場方面，仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧說，今年下半年疫情回穩，令租戶重拾信心物色商舖，其中餐飲業租賃需求仍然強勁，而藥房於過去數月亦開始重返核心區。她預計，當中國與香港通關，商舖市場有望顯著復甦，相信明年核心區街舖租金有望升5%至10%，而優質商場租金升幅則在5%內。 

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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