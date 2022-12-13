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【大行報告】大華繼顯：內地復常步伐較預期快、調高明年零售銷售預測至增長7.5%　升新世界目標價

股市 17:55 2022/12/13

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【大行報告】大華繼顯：內地復常步伐較預期快、調高明年零售銷售預測至增長7.5%　升新世界目標價

本港樓價今年累跌約15%，大華繼顯指，港元拆息（HIBOR）急升是主要憂慮，但好消息是內地放寬防疫，相信中港很快會恢復通關，因此調高2023年本港零售銷售預測，由原本估計增長2%，上調至增長7.5%。該行稱，通關除刺激零售，本港樓市氣氛也會轉好，但基於高息令買家及發展商的資金成本高，而且內地經濟及消費復甦之路崎嶇不平，故維持本港地產股行業「與市場同步」評級。

若旅客消費恢復兩成 可推升零售銷售逾7個百分點

大華繼顯表示，明年中港將逐步恢復通關，而旅客消費佔本港零售銷售約28%，假設旅客消費恢復至相當於2018年的10%、20%或30%，預期可分別推動本港零售銷售約3.7個百分點、7.5個百分點及11.2個百分點，因此調升明年本港零售銷售增長預測至7.5%。

樓市方面，現時1個月HIBOR及3個月HIBOR已升至約4.9厘及5.4厘，相信有意置業者正靜待賣家減價或聯儲局在加息口徑上趨鴿派，與此同時，在高息環境下，發展商在定價及推盤上也會偏向審慎。

經濟增長料是明年政策的重中之重

大華繼顯指，內地復常步伐較預期為快，意味經濟增長將是明年政策的重中之重，隨明年內地商業情緒逐步轉好，相信新世界發展 （00017） 、嘉里 （00683） 及恒隆 （00101） 將是最大受惠者，因三者的內地收入或盈利佔比較高，但資產組合較多元化的新鴻基地產 （00016） 仍是首選。

大華繼顯調高新世界目標價至23.9元，維持「買入」，目前其股價較每股資產淨值（NAV）折讓約六成，NAV折讓幅度已反映其內地業務的風險溢價較低。

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編輯：陳韻妍

港股 經濟 樓價 拆息 香港物業 目標價 每股資產淨值 大行報告 本港地產股 零售

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