【虛擬貨幣】FTX破產風波 創辦人Bankman-Fried巴哈馬被捕將引渡回美國

前全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦Sam Bankman-Fried周二（13日）傳出在在巴哈馬被捕，預料將被引渡回美國。美國曼哈頓檢察官辦公室發言人證實有關消息，但拒絕就指控發表評論。

美國及巴哈馬當局在一直在FTX破產倒閉後對展開Sam Bankman-Fried調查，巴哈馬總檢察長在聲明指出，因美國通知對Sam Bankman-Fried提出刑事指控，故隨後即對其拘留。

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Bankman-Fried曾在11月30日的公開活動表示，認為自己沒有任何刑事責任，並稱「從來沒有試圖進行欺詐。」



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記者：何珊如