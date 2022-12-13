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【內房危機】龍光：債務展期工作取得一定進展　委任德安華的保國武為首席債務管理官

股市 18:21 2022/12/13

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龍光：債務展期工作取得一定進展　委任德安華的保國武為首席債務管理官

龍光集團 （03380） 公布，為進一步加快境外展期工作進度，儘快與全體境外債權人達成整體展期方案，已委任德安華的保國武為首席債務管理官，引導公司及顧問為公司制定整體債務展期方案。

德安華作為聯合財務顧問，將與龍光原有財務顧問海通國際一起，進一步加強與債權人的溝通。

龍光指，目前公司整體債務展期工作取得一定進展。就境外債務展期工作，公司持續與包括債權人小組在內的全體債權人積極溝通，並採取了多項措施，以加快境外債務展期工作，其中包括但不限於獨立財務顧問完成獨立業務評閱報告撰寫，基於全體債權人的利益，就公司經營和財務狀況等與債權人進行了積極溝通。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：袁諾曦

港股 龍光集團（03380）

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