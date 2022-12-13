【新股IPO】達勢股份1405今日起招股 一手入場費5050元

達美樂比薩在內地、香港及澳門的獨家總特許經營商達勢股份（新上市編號:01405）周二（13日）起至周五（16日）招股，擬發售1,135萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎每股46至50元，以每手100股計，一手入場費5,050.4元；下周五（23日）掛牌；獨家保薦人為美銀證券。

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達勢股份於內地14個城市直營569家門店，今年上半年收益9.09億元人民幣，按年增長18.6%，公司擁有人應佔年內虧損收窄至9547.5萬元人民幣，經調整淨虧損6886.6萬元人民幣，經調整EBITDA為5557.5萬元人民幣。

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集資所得，其中約90%將於未來兩年用於擴張門店網絡；約10%將用作一般企業用途。

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記者：張以正