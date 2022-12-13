英國10月實際工資增長續呈跌勢 失業率微升

英國通脹持續高企，多個行業發起罷工要加人工。英國政府最新數據顯示，民眾實際工資在10月錄得4.2%增長放緩，為4月後第二高下跌。同時，失業率亦輕微上升0.1%，至3.7%。

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英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）周二（13日）公布最新數據顯示，當地工資在加入通脹率後，實際工資增長減少4.2%，為有紀錄以來次高下跌水平。受俄烏戰爭剛爆發影響，英國4月實際工資增長減少4.6%，為史上最高。9月的實際工資增長為減少3.7%。

同時，ONS數據指公私營機構的10月為止3個月工資增長亦繼續有明顯分野。公營機構員工年度平均增長僅有2.7%，私營機構反觀足有6.9%。然而，兩者仍遠低於英國通脹水平。英國10月通脹為11.1%，創41年新高。

英國近月來不少行業發起罷工，爭取更佳薪酬待遇。ONS數據指10月因罷工損失的工作天數為41.7萬日，估計隨12月更多公營機構加入罷工，數字將有顯著升幅。

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另外，ONS指10月英國失業為3.7%，較9月輕微上升0.1%。但截止11月為止，英國職位空缺亦減少6.5萬個，至約190萬。職位空缺已連續5季減少，亦是自去年初起首次出現按年下跌。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）亦有回應實際工資增長放緩，雖然英國失業率維持史上新低，但高通脹仍損害全球經濟。他指政府有計劃幫助英國經濟回復正軌，明年通脹率可望降低一半，但表明現時需要作出艱難決定。

侯俊偉稱現時職位空缺數量接近史上高位，政府致力讓民眾恢復工作，幫助他們提高收入﹑改善工作環境及財政獨立。英國衛報認為，侯俊偉言論明顯針對近日發起的鐵路大罷工。

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責任編輯：吳漢培