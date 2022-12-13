  • 13°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

商務客筍價入市東環兩房戶　持貨7年僅升值2%　連使費料暗蝕約10萬離場

股樓投資 18:03 2022/12/13

分享：

分享：

美聯物業李錦榮表示，東涌東環2B座中低層03室，實用面積479平方呎，屬兩房一廳間隔。原業主回原居國，故放售單位套現，原開價720萬，放盤數月，逐月下調叫價，上月減至640萬，新買家為商務客，心儀屋苑鄰近機場，方便經常返往外地，趁落實放寬防疫措施或有望通關前，把握樓價低位入市，雙方議價20萬元，終以620萬元成交，實用呎價約12,944元。

資料顯示，原業主於2005年以607.3萬元購入該單位，持有物業逾7年，帳面獲利12.7萬元，期内物業升值2.1%。惟計入釐印費及交易等費用，易手仍然虧蝕約10萬元，屬明賺暗蝕成交個案。

 

延伸閲讀【有相睇】現崇山四房1550萬連租約售　持貨四年帳蝕450萬

    點擊圖片放大
    +14
    +13

同場加映【青姐話】超級議息周 財息難兼收

同場加映【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

東環 美聯物業 東涌 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

仲量聯行料明年樓價再跌一成　曾煥平：就算撤辣　照跌5%

下一篇文章

【有相睇】柏傲莊三房「樓王」直擊　單位景觀值幾多分？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
【FAANG】Janus Henderson Investors分析師：FAANG時代或已終結
【FAANG】Janus Henderson Investors分析師：FAANG時代或已終結
【八達通消費券】本周五領取最後一期1000元
【八達通消費券】本周五領取最後一期1000元
觀塘全新商業地標The Millennity落成　商場規模媲美APM
觀塘全新商業地標The Millennity落成　商場規模媲美APM
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款