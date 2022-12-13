商務客筍價入市東環兩房戶　持貨7年僅升值2%　連使費料暗蝕約10萬離場

美聯物業李錦榮表示，東涌東環2B座中低層03室，實用面積479平方呎，屬兩房一廳間隔。原業主回原居國，故放售單位套現，原開價720萬，放盤數月，逐月下調叫價，上月減至640萬，新買家為商務客，心儀屋苑鄰近機場，方便經常返往外地，趁落實放寬防疫措施或有望通關前，把握樓價低位入市，雙方議價20萬元，終以620萬元成交，實用呎價約12,944元。

資料顯示，原業主於2005年以607.3萬元購入該單位，持有物業逾7年，帳面獲利12.7萬元，期内物業升值2.1%。惟計入釐印費及交易等費用，易手仍然虧蝕約10萬元，屬明賺暗蝕成交個案。

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