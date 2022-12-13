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【2023經濟前瞻】人材短缺成明年企業最大挑戰 要靠創新與科技翻身

商業 17:15 2022/12/13

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2023年最具增長潛力行業的頭三位分別為科技及電商行業（49%）、健康行業（43%）和金融服務及保險業（32%）。（澳洲會計師公會提供圖片）

澳洲會計師公會發佈了「2023 年香港經濟及商業前景調查」報告，近五成的會計和金融專業人士對香港的經濟前景抱謹慎樂觀態度，當中近半（47%）的受訪者預計2023年GDP將會有47%增長，信心主要來自香港放寬本地的防疫措施，以及重返國際舞台與世界聯繫，恢復專業人才來往，繼續扮演「超級連繫人」的角色。

【日本出口】日本產番薯需求激增　往香港等地出口額達1.3億元

科技和電商行業  2023年最具增長潛力

受訪者認為，2023年最具增長潛力行業的頭三位分別為科技及電商行業（49%）、健康行業（43%）和金融服務及保險業（32%）。企業營收方面，近半（43%）受訪者預計2023年企業收入將會增加而非減少，三成（31%）的企業更表示將會增聘人手，接近一半（47%）的受訪者預期2023年薪酬將會增加。

人材短缺最難應對

超過四成（42%）的受訪者認為，「人才短缺」成為2023年大中小型企業面臨的最大挑戰。面對人才流失和知識轉型，三分之一（33%）企業計劃在2023年將專注於「創新與科技（包括數碼轉型）」。調查顯示，小型企業相對大型企業較專注於成本管理（38%）、提升營運效率（37%），以及開拓新巿場（36%）；大型企業則專注於創新與科技（44%）、吸引、挽留和培養人才（34%），以及提升營運效率（27%）。

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記者：楊嘉軒

 

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