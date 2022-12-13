德國冬季恐天然氣短缺 減用兩成計劃未達標

自俄烏戰爭爆發後，歐洲各國設法減少對俄能源依賴。德國早前更制定減少消耗兩成能源的計劃，但當局宣布未能如期達標，今個冬季恐陷入天然氣短缺的危機。

英國錄12年來最冷一日 蘇格蘭低見零下15度 【下一頁】

德國本來有一半天然氣需求都依賴俄羅斯，自俄烏戰爭爆發以來一直努力開源節流。

能源部長哈貝克（Robert Habeck）今年夏天宣布，該國目標是減少消耗兩成能源，甚至高於歐盟委員會制定的15%目標。

德國今年秋天氣溫相對較暖和，企業和家庭能源節約量本來超過應急計劃的要求，天然氣儲存設施的儲氣量曾達到100%。

然而冬季寒流衝擊下，能源消耗量急增，儲氣量目前跌至95%。

德國能源監管機構負責人穆勒（Klaus Mueller）周一（12日）透露，目前只減少消耗13%能源，落後目標約7個百分點。

他表示如果上述數字並非常態的話，本來無需要擔心。但他警告當地未來幾日要面對嚴寒天氣，届時天然氣消耗量勢必急劇上升。

穆勒警告民眾如不大幅減少天然氣消耗量，將無法順利度過今個冬天。

英國10月恢復經濟增長 衰退仍料將至 【下一頁】

當局表示德國目前不再依賴單一天然氣供應來源，包括挪威、荷蘭、比利時和法國都有供應，三個液化天然氣（LNG）接收站也即將投入使用。

鑒於能源供應仍不穩定，德國政府如果宣布天然氣供應進入緊急狀態，能源監管機構可對全國或僅個別產業實施供應配給制。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲