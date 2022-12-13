【大行看法】景順：中概股退市風險緩解　中資股將成明年最好資產類別

美國今晚將公布11月CPI數據，市場預期按年升幅或回落至7.3%，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper預期美國明年通脹情況將持續緩和，高通脹問題有望緩解，當地經濟或能避免出現重大衰退。該行又預期中國經濟明年下半年將顯著反彈。

Kristina Hooper指出美國供應鏈紓緩跡象、配合房屋市場降溫及企業裁員消息等，預料美國通脹增速放緩勢頭會持續，有助當局減慢收緊貨幣政策步伐。她預期全球央行明年首季開始暫停收緊貨幣政策，其後將會出現經濟復甦。

中資股明年成最好資產類別

該行景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭則預計防疫限制將出現快速鬆綁，可望推動國內消費顯著增長，有利電子和汽車等產品銷售，內地股市及中資股將會是明年表現最好的資產類別。

美國對中概股審計報告或最快年底出爐。趙耀庭認為美國官員早前在港提前完成對中概股首輪現場審計，中概股ADR退市風險已得到一定程度緩解。預期監管機構可得出一個滿意結果，但仍有待觀察。他看好本港股票市場的前景，指仍有大量公司有在港上市需求。

趙耀庭指，目前內地發展目標已轉向促進內地消費和加強供應鏈，以推動長期經濟增長。因此該行偏好具政策支持的行業，包括電動車、替代能源及本土消費品牌等。

該行指，對內地明年的展望取決於房地產市場的穩定和重新開放後經濟復甦。假如房地產市場能夠穩定，並從明年第二季開始逐步恢復，下半年會隨著全面重啟，前景會較佳，明年內地GDP有望達到中單位數增長。

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編輯：葉志偉