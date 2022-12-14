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【股神沽比亞迪】比亞迪平開　巴菲特上周四再沽近133萬股比亞迪　累計沽出27%持股

股市 09:21 2022/12/14

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【股神沽比亞迪】巴菲特上周四再沽近133萬股比亞迪　套現2.67億元

股神巴菲特（Warren Buffett）又減持比亞迪  （01211） 。聯交所最新披露，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）上周四（8日）以每股平均價201.3432元，減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07降至14.95%。

比亞迪今（14日）平開，報210.4元。

巴菲特旗下巴郡再一次因持股量跨越1%觸發披露門檻，巴郡最新持股量為1.64億股，較上一次公開披露（即11月17日）的1.76億股累計減少1146.65萬股，以比亞迪在11月18日至12月8日期間平均價187.45元計，減持貨值21.49億元。

據中期報告披露，巴郡原持有2.25億股，佔H股發行量20.49%，期間累計減持6090.7萬股，累計沽出了所持的27%。

中央結算系統持股紀錄顯示，股神持倉應存放在花旗，同期以北水為接貨主力，累計增持2400萬股。

巴菲特近月減持比亞迪行動

  • 11月17日：巴菲特再沽322.55萬股，套現6.3億，持股量由16.28%降至15.99%。
  • 11月8日：巴菲特減持比亞迪578萬股，套現11.4億，持股量由17.15%降至16.62%。
  • 11月1日：巴菲特減持比亞迪329.7萬股，套現5.6億，持股量由18.22%降至17.92%。
  • 9月1日：巴菲特減持比亞迪171.6萬股，套現4.5億，持股量由19.02%降至18.87%。
  • 8月24日：巴菲特減持比亞迪133萬股，套現3.68億，持股量由20.04%降至19.92%。

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

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編輯：李哲毅

港股 美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 比亞迪股份（01211）

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