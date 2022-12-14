【股神沽比亞迪】比亞迪平開　巴菲特上周四再沽近133萬股比亞迪　累計沽出27%持股

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【異動股】復星醫藥彈7% 新冠藥物阿茲夫定即將開放網售
股神巴菲特（Warren Buffett）又減持比亞迪 （01211） 。聯交所最新披露，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）上周四（8日）以每股平均價201.3432元，減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07降至14.95%。
比亞迪今（14日）平開，報210.4元。
巴菲特旗下巴郡再一次因持股量跨越1%觸發披露門檻，巴郡最新持股量為1.64億股，較上一次公開披露（即11月17日）的1.76億股累計減少1146.65萬股，以比亞迪在11月18日至12月8日期間平均價187.45元計，減持貨值21.49億元。
據中期報告披露，巴郡原持有2.25億股，佔H股發行量20.49%，期間累計減持6090.7萬股，累計沽出了所持的27%。
中央結算系統持股紀錄顯示，股神持倉應存放在花旗，同期以北水為接貨主力，累計增持2400萬股。
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編輯：李哲毅