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【大行看法】野村：內地體育用品復甦步伐更平坦　首選李寧、惟降目標價至85.3元

股市 17:21 2022/12/13

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野村：內地體育用品復甦步伐更平坦　首選李寧、惟降目標價至85.3元

野村表示，對內地體育用品股中長綫維持樂觀，預期功能性產品會持續表現突出，而外出活動相關產品亦有增長的趨勢，但估計具領導地位的國際品牌會加劇明年的競爭。雖然內地近期放寬防控，但銷售短期可能持續疲弱，因經濟重啟過程波折且消費信心仍低，相比2020初，預計未來幾個季度會出現更平坦和非線性的復甦趨勢。

今年餘下時間，該行會更關注庫存水平於銷售趨勢，截至第三季末，內地領先品牌的庫存水平仍稍為高於2021年底，該行相信，該等品牌庫存可控，並估計促銷會持續至第四季。在多變的外部環境下，認為具備敏捷執行能力的企業將能度過短期的困難，例如安踏 （02020） 及李寧 （02331）

國際品牌近期加推新產品及去庫存

由於新疆棉造成的影響下響，國際品牌在中國市場重新變得活躍，包括推出新產品及去庫存。考慮到其營銷及研發能力，野村估計，具領導地位國際品牌可能會持續領先市場。對於2023年，該行指，國際品牌巨頭將逐漸走出困境，開始奪回市場份額。

野村預期，內地體育用品股的淨利潤在2022年至2024年的平均複合增長率達高雙位數及低雙位數。

該行選股次序為李寧、安踏、申洲國際 （02313） 、特步 （01368） ，評級均為「買入」。不過，野村將李寧目標價由90.1元下調至85.3元，安踏目標價由123元下調至116.9元，申洲國際 （02313） 目標價由124.5元下調至114.6元。野村首予特步目標價11.6元。

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編輯：袁諾曦

大行報告 H股 港股 李寧 目標價 李寧（02331） 申洲國際（02313）

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