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【防疫放寬】「安心出行」取消 本地零售及餐飲股受捧

股樓投資 16:50 2022/12/13

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行政長官李家超周一（13日）宣布放寬一部分防疫措施，日後市民進入餐飲業務及表列處所無須再掃描「安心出行」二維碼，消息同日利好本地零售及餐飲股表現，成推動大市主力，恒指收市報19,596點，升132點。

 

 

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

 

本地零售股造好，部分升逾一成，莎莎國際（00178）收市報1.93元，升幅14.2%；六福集團（00590）收市報23.2元，升幅5.2%；周生生（00116）收市報9.82元，升幅3.3%；優品360（02360）收市報2.3元，升幅6.5%。餐飲股中，大家樂（00341）收市報13.9元，升7.6%；大快活（00052）收市報13.38元，升幅8.8%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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李家超宣布周二（14日）起取消使用安心出行，但市民進入食肆等指定處所仍須使用疫苗通行證，同時將取消黃碼，非確診者一律以藍碼識別，安排亦適用於入境人士。

 

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

 

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撰文：鄭昊彤

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安心出行 防疫措施 大家樂（00341） 港股 優品360（02360） 六福集團（00590） 莎莎國際（00178） 周生生（00116） 大快活集團（00052） 零售

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