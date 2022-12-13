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【通脹高企】英國平均工資年增6.1% 港僱員平均加薪幅度3.5% 香港錢好使過英國?

理財智慧 17:55 2022/12/13

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各地通脹情況嚴重，各企業都有加薪以留住人才，不過加薪的幅度不是人人滿意。英國早前多個工會表示對加薪幅度不滿，包括各公共服務商，如公共汽車、郵政服務、鐵路及機場巡邏隊等工會成員，都計劃會於12月展開罷工，這次是英國自1989年以來最大規模的工業行動。

到底英國打工仔的加薪幅度與通脹率相差的距離有多嚴重呢?英國消費者價格指數衡量的通貨膨脹率為11.1%，根據最新官方數據，公共部門平均工資以每年2.2%增長速度，私營企業年增長率為6.6%，即使加薪但仍追不上通脹，市民的貨幣購買力愈來愈弱，亦即變相減薪。

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另一方面，根據香港人力資源管理學會早前的「2022年薪酬趨勢調查」結果，發現本港僱員的平均加薪幅度為3.5%，創新冠疫情爆發以來新高。受訪機構提供的薪酬調整數據顯示，2022年僱員整體平均基本薪酬調整為3.5%，扣除 2022年1月至8月的綜合消費物價指數升幅 1.9%後，實際基本薪酬調整為1.6%。

從數據顯示，英國的通脹問題似乎較香港嚴重得多，雖然當地部分大型企業有提供員工生活費用補助，如匯豐銀行為最低薪員工提供一次性1,500英鎊，英國第二大連鎖超市Sainsbury′s支出2,500萬英鎊增加工資及提供免費食品等其他津貼。但英國工會 TUC 表示，人若要擁有健康身體及蓬勃發展勞動力，是需要過體面的生活，故此財務不安全，高通脹的環境下，都對人們的生活大受影響。

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