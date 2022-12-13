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【歌禮製藥 1672】 新冠口服藥取得積極臨床結果 歌禮製藥一度抽升逾15%

股樓投資 16:34 2022/12/13

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歌禮製藥（01672）旗下新冠口服藥有臨床結果。據I期數據顯示，所有劑量的ASC10在中國受試者中安全性及耐受性良好。消息刺激股價抽上，早段高見4.15元，最多升15.9%，其後升幅顯著收窄，收報3.73元，升4.2%。

同場加映﹕【青姐話】超級議息周 財息難兼收

歌禮製藥公布，新冠口服藥聚合酶（RdRp）抑制劑ASC10在健康受試者中的多劑量遞增（MAD）I期研究取得積極頂綫數據。ASC10是一款創新口服雙前藥，同單前藥莫諾拉韋相比具有新的、差異化的化學結構。口服給藥後，ASC10和莫諾拉韋均可在體內快速、完全轉換為相同的活性藥物ASC10-A，而雙前藥策略顯著提升了活性藥物ASC10-A的口服生物利用度。目前ASC10註冊臨床試驗劑量選定為每日兩次，每次800毫克。

【恒指目標】 大和予恒指2023年基本目標22500點 看好4隻港股【見下頁

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記者：郭秀慧

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經濟 歌禮製藥－B（01672） 港股

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