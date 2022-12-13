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【先進芯片】IBM夥日芯片製造商Rapidus　生產2納米製程芯片

科技 16:38 2022/12/13

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IBM與日本芯片製造商Rapidus今（13日）發表聯合聲明指，雙方將進一步開發IBM 2nm（2納米）製程技術，於日本量產2nm芯片。

IBM早在去年推出以「2nm」（2納米）為名的製程工藝，並宣稱打造了全球首款2nm製程芯片。由於IBM為無晶圓廠營運模式，其研究中心開發先進製程後，便需尋求合作與技術轉移。IBM與日本芯片製造商Rapidus今（13日）發表聯合聲明指，雙方將進一步開發IBM 2nm製程技術，目標在2030年前於日本量產2nm芯片。

Rapidus是由豐田汽車、Sony及其他六家企業合資成立的新公司，並獲日本政府支持。日本經濟產業省上月表示，將對Rapidus投資700億日圓（約39億港元）。雖然該投資金額不高，惟外電早前引述消息人士指，後續將有更多投資。

據Rapidus總裁小池淳義表示，是次與IBM的合作將投資達數萬億日圓，包括進行試產及正式量產。惟未有披露資金來源或具體建立廠房地點。

此外，IBM表示作為協議一環，Rapidus的科學家及工程師將與IBM日本公司及IBM研究人員，一同於紐約州奧爾巴尼縣（Albany）納米科技園區工作。

責任編輯：張寶燕

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