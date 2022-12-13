▲ 【TWTR】Twitter藍剔服務回歸、廣告可減半 馬斯克：明年推無廣告更高級別服務

Twitter（美：TWTR）周一（12日）重新推出其Twitter Basic Blue（藍剔）服務，每月訂閱收費在IOS用戶為11美元，其他則為8美元。Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）於Twitter發文指，訂閱Basic Blue後該用戶的廣告數量將減少一半，同時預告明年將推出更高級別的無廣告訂閱服務。

Basic Blue will have half the number of ads. We will offer a higher tier with no ads next year. Elon Musk（@elonmusk）December 13， 2022

另一方面，Twitter於同日宣布，解散了其信託與安全委員會（Trust and Safety Council）。該委員會於2016年成立，並由民間社會團體組成，負責就在平台上的仇恨言論、自殺等內容向Twitter提出建議。

Twitter表示，隨公司進入新階段，正重新評估如何更好地將外部想法引入至其產品和政策，並認為該委員會不是此過程的最佳結構。

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記者：張巧怡