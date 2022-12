【TWTR】Twitter藍剔服務回歸、廣告可減半　馬斯克：明年推無廣告更高級別服務

Twitter(美:TWTR)周一(12日)重新推出其Twitter Basic Blue(藍剔)服務,每月訂閱收費在IOS用戶為11美元,其他則為8美元。Twitter行政總裁馬斯克(Elon Musk)於Twitter發文指,訂閱Basic Blue後該用戶的廣告數量將減少一半,同時預告明年將推出更高級別的無廣告訂閱服務。

Basic Blue will have half the number of ads. We will offer a higher tier with no ads next year.

Elon Musk(@elonmusk)December 13, 2022