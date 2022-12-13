【2022稅貸戰】港銀信用卡交稅優惠 最高獎賞1500元或10萬積分

▲ 不少信用卡交稅優惠於今年底截止

轉眼間又到年終，是時候盤點一己的財務規劃狀况，準時交稅是重任。納稅人想在佳節當前的消費旺季手頭鬆動些，毋須在年關撲水，不妨利用信用卡交稅，好處是等到卡數到期前才找數，變相延期交稅。再者，市面不少銀行推信用卡分期繳款優惠，既提供免息分期還款計劃，合資格人士又可賺取積分或現金回贈，實屬雙贏 。

總覽12間銀行推出的信用卡交稅優惠，最高獎賞1500元。惟專家提醒申請人，以信用卡交稅有3大注意，慎防闖誤區中伏：

信用卡交稅需留意3大要點

（1）繳稅享優惠的銀碼要求不同：現時滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 及大新 （02356） 等皆推出網上信用卡交稅優惠，卡主以該行的合資格信用卡繳交稅款，普遍最少須繳稅達1萬元，花旗銀行更要求30001元起；但建行亞洲及工銀亞洲的最低交稅額由5000元起。

每交稅1萬元回贈50元有5間銀行：中銀香港、建行亞洲、東亞 （00023） 、大新及信銀國際。而交稅額至5萬元時，中銀、東亞、花旗及工銀亞洲回贈100元；信銀國際更回贈200元。

專家忠告，至少7間業界的優惠於今年底到期，信銀國際於12月28日屆滿，建行亞洲的截止期更於12月27日截止。

（2）銀行以不同方式計算繳稅金額：信銀國際及中銀信用卡是計算單一最高繳稅金額，來釐定現金回贈金額；反觀，建行亞洲、創興及東亞等則以累積繳付稅額來計算。

另方面，除交稅外，消費者須同時碌卡才賺盡着數，創興最近推信用卡交稅雙重優惠，累積交稅20萬元或以上，同時累積合資格零售簽帳1000元，最多可賺10萬積分。

（3）慎防信用卡高息陷阱：申請人緊記準時還款，畢竟信用卡對逾期還款動輒罰年息逾20厘或30厘，遠較稅貸息率高。參考已推稅貸的17間金融機構，最低稅貸息介乎1.17厘至6.14厘。然而，上商信用卡允許長達56日的免息還款期。

論及最高獎賞，以中銀香港現金回贈1500元為最手爽。該行推出中銀信用卡交稅獎賞，由即日起至12月31日止，以中銀信用卡繳稅滿指定金額，可享500元現金回贈 ；如同時申請分期繳交稅款，每月累積交易又達指定金額，更可額外賺取1000元現金回贈 。但享優惠的金額，或視乎申請人的不同帳戶計算。

中銀香港的分期交稅每月手續費低至0.15厘，以申請貸款1萬元及12個月還款期計，分期的實際年利率為3.36厘；但不同還款期及借貸銀碼，所收取的實際年息不同。客戶只需3個步驟，便可即時於網上或手機銀行申請及批核信用卡交稅分期。

順帶一提，個別銀行更設有抽獎，舉上商為例，以指定信用卡繳交1萬元稅款，可獲1次抽獎機會，頭獎為8,888元免找數簽賬額；二獎為3,888元免找數簽賬額、三獎為1,888元免找數簽賬額。

那邊廂，有銀行另闢戰綫，推出數碼交稅獎賞計劃。星展透過其iBanking網上理財或DBS digibank HK app登記並繳交稅款，可享450元現金獎賞及一個電子印花，推廣期更長達至2023年4月30日。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪