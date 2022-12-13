【醫藥股】 防疫放寬後掀「搶藥潮」 新華製藥產品獲納入新冠居家治療常用藥參考表 股價5日累升1.3倍

內地放寬防疫政策，容許輕微症狀的確診者家居隔離，隨即引起「搶藥潮」，具退燒鎮痛止咳的成藥更一度斷貨。其中，山東新華製藥（00719）主力製造的解熱鎮痛藥「布洛芬」，獲國務院列入成為「新冠感染者居家治療常用藥參考表」，刺激股價連升5日，今日（13日）一度抽升近3成，高見17元，創上市以來新高，最新報13.82元，升5.5%，5日累計升幅達1.3倍。

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國務院聯防聯控機制發布《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》，新華製藥生產的「布洛芬」、「對乙酰氨基酚」、「阿司匹林」、「氯雷他定」、「西替利嗪」等藥物均在目錄內。「布洛芬」、「對乙酰氨基酚」、「阿司匹林」用於發熱症狀，而「氯雷他定」及「西替利嗪」則用於流鼻涕症狀。

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另外，內地近日熱炒「熊去氧膽酸」概念，相信可預防新冠感染，亦刺激新華製藥等「熊去氧膽酸」概念股爆升。此概念源於英國劍橋大學研究人員於上周一（5日）在《Nature》期刊發表的一篇研究論文，顯示用於治療肝病的目標藥物熊去氧膽酸（UDCA）可關閉ACE2受體，能預防新冠感染。研究解釋，由於UDCA針對的是宿主細胞而不是病毒，因此或能預防病毒變種，以及可能出現的其他冠狀病毒。

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記者：郭秀慧