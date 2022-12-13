【職場迷思】一人一個絕對唔請男人嘅工

香港是一個國際大都會，在職場上是比較少有性別歧視的情況出現。然而若你細心想想，其實香港亦有不少工種是男人不可以做，只有女人才可以做的工作，今次我們來細數香港那類職業是比較少有看到男人做的。即睇睇有邊幾種，係絕對唔請男人的工作。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

以上這些職業，在日常生活中我們都比較少看見有男性做的，大部分都是女性為主導的工種。同樣地亦有部分職業是男性為主導，少有女性做的，當中包括需要較大體力勞動的工種。以女性為主導的工作多數是需要較溫柔或比較貼身私人的工種，例如賣內衣的店員，或是者脫毛技師等。雖說職業不歧視，然而有部分工種由同性別去服務，客人亦會比較舒服的，例如脫毛技師及賣內衣的店員等。另一方而，女性主導的工作亦包括大妗或陪月等，這些都需要較細心及有女性特質的女士擔任會較為適合。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機