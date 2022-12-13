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【職場迷思】一人一個絕對唔請男人嘅工

理財智慧 17:37 2022/12/13

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香港是一個國際大都會，在職場上是比較少有性別歧視的情況出現。然而若你細心想想，其實香港亦有不少工種是男人不可以做，只有女人才可以做的工作，今次我們來細數香港那類職業是比較少有看到男人做的。即睇睇有邊幾種，係絕對唔請男人的工作。

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以上這些職業，在日常生活中我們都比較少看見有男性做的，大部分都是女性為主導的工種。同樣地亦有部分職業是男性為主導，少有女性做的，當中包括需要較大體力勞動的工種。以女性為主導的工作多數是需要較溫柔或比較貼身私人的工種，例如賣內衣的店員，或是者脫毛技師等。雖說職業不歧視，然而有部分工種由同性別去服務，客人亦會比較舒服的，例如脫毛技師及賣內衣的店員等。另一方而，女性主導的工作亦包括大妗或陪月等，這些都需要較細心及有女性特質的女士擔任會較為適合。

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撰文 : 陳玉蓮

歧視 經濟 財務自由 職場文化 DJ 畢業

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