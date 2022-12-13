海峯園頂層連天台特色戶1160萬易手　持貨34年大幅升值逾10倍

樓市持續整固，新近北角海峯園錄得罕有頂層連天台特色戶成交，業主放盤2個月減價140萬元成交，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角海峯園崇峰閣頂層連天台單位，實用面積約620平方呎，並連有約600平方呎的天台，屬兩房兩廳間隔，向東北面眺望部分海景，以1,160萬元成交，實用呎價約18,710元。業主早2個月前原叫價達1,300萬元，最終減價140萬元成交，減幅達11%。

蔡嘉駿補充，據悉單位業主為屋苑老牌業主，早於1988年10月屋苑入伙初期以約102.4萬元購入上址單位，持貨34年帳面獲利逾1057萬元，期間單位大幅升值逾10倍。

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