  • 15°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】滙豐研究：中資重磅股明年將重拾動力、留意三大事件　料A股三大指數明年潛在升幅至少12%

股市 15:50 2022/12/13

分享：

分享：

【大行看法】滙豐研究：中資重磅股明年將重拾動力、留意三大事件　料A股三大指數明年潛在升幅至少12%

滙豐環球研究指，2022年渡過艱難的一年後，相信隨中國經濟增長前景向好，加上當局放寬防疫限制，並為房地產行業提供支持措施，可為中資股復甦奠下基礎，而美國聯儲局明年初轉趨鴿派，料亦有利市場發展，看好重磅股會因環球流動性改善及更佳的本土經濟環境而重拾動力，預期價值股於明年初領跑，但隨後增長股會趕上。

滙豐稱，市場流動性已見底，大市估值經過2022年調整後變得吸引，預期滬綜指、滬深300指數及深成指於明年底將全部走高，目標價分別為3600點、4600點及13500點，潛在升幅依次為12.3%、15.1%及17.4%，企業盈利增長約18.5%。

內地復常之路料顛簸

該行認為，內地復常之路料顛簸，特別是明年首幾個月，預期內地明年首季經濟負增長0.5%，全年經濟增長5%。

「冬季流感高峰令疫情變得更複雜，同時農曆新年大量人口流動，或會令確診人數大增，因此復常之路並不容易，未來料有更多風險。」

渣打丁爽：明年內地經濟料呈前低後高態勢　全年增長加快到5.8%【下一頁】

滙豐稱，未來要留意3個事件：（1）中央經濟工作會議，將為明年經濟發展作定調；（2）兩會將為明年宏觀經濟增長制定指標；（3）第三個五年計劃料於明年第四季公布，預期集中講述大型經濟問題。

板塊配置方面，滙豐將能源股評級由「中性」調低至「減持」，電訊股由「減持」調高至「中性」，繼續看好優質增長股，並予工業、消費非必需消費品、必需消費品及醫療保健「增持」評級，金融及公用股則為「減持」。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【中國開關】高盛：內地復常香港將是最大得益者　預期推高香港GDP約7.6個百分點

相關文章：【内房危機】彭博：中央經濟會議或釋放淡化「房住不炒」信號　法外貿：若屬實為低成本高回報的支持內房措施

編輯：陳韻妍

中國市場 大行報告 市場動向 港股 疫情 人大政協兩會 經濟 流感 農曆新年 美國聯儲局

上一篇文章

【港股市況】ATM向好　取消安心出行、多隻零售餐飲股升逾一成　恒生指數午後升約100點（不斷更新）

下一篇文章

【芯片大戰】華虹尾市急抽12%　中國據報斥1萬億元人幣促芯片發展　大型計劃傳最早明年首季出台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點　美團ADR阿里美股低港股2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點　美團ADR阿里美股低港股2%（不斷更新）
【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【港股市況】ATM向好　取消安心出行、多隻零售餐飲股升逾一成　恒生指數午後升約100點（不斷更新）
【港股市況】ATM向好　取消安心出行、多隻零售餐飲股升逾一成　恒生指數午後升約100點（不斷更新）
【放寬防疫】取消安心出行後　邊個地方需要疫苗通行證？　盧寵茂提醒不一定用安心出示疫苗證（不斷更新）
【放寬防疫】取消安心出行後　邊個地方需要疫苗通行證？　盧寵茂提醒不一定用安心出示疫苗證（不斷更新）
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【香港經濟】陶冬專訪：香港經濟「病來如山倒，病去如抽絲」　港樓明年上半年跌幅未必少
【香港經濟】陶冬專訪：香港經濟「病來如山倒，病去如抽絲」　港樓明年上半年跌幅未必少
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款