▲ 【大行看法】滙豐研究：中資重磅股明年將重拾動力、留意三大事件 料A股三大指數明年潛在升幅至少12%

滙豐環球研究指，2022年渡過艱難的一年後，相信隨中國經濟增長前景向好，加上當局放寬防疫限制，並為房地產行業提供支持措施，可為中資股復甦奠下基礎，而美國聯儲局明年初轉趨鴿派，料亦有利市場發展，看好重磅股會因環球流動性改善及更佳的本土經濟環境而重拾動力，預期價值股於明年初領跑，但隨後增長股會趕上。

滙豐稱，市場流動性已見底，大市估值經過2022年調整後變得吸引，預期滬綜指、滬深300指數及深成指於明年底將全部走高，目標價分別為3600點、4600點及13500點，潛在升幅依次為12.3%、15.1%及17.4%，企業盈利增長約18.5%。

內地復常之路料顛簸

該行認為，內地復常之路料顛簸，特別是明年首幾個月，預期內地明年首季經濟負增長0.5%，全年經濟增長5%。

「冬季流感高峰令疫情變得更複雜，同時農曆新年大量人口流動，或會令確診人數大增，因此復常之路並不容易，未來料有更多風險。」

滙豐稱，未來要留意3個事件：（1）中央經濟工作會議，將為明年經濟發展作定調；（2）兩會將為明年宏觀經濟增長制定指標；（3）第三個五年計劃料於明年第四季公布，預期集中講述大型經濟問題。

板塊配置方面，滙豐將能源股評級由「中性」調低至「減持」，電訊股由「減持」調高至「中性」，繼續看好優質增長股，並予工業、消費非必需消費品、必需消費品及醫療保健「增持」評級，金融及公用股則為「減持」。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【中國開關】高盛：內地復常香港將是最大得益者 預期推高香港GDP約7.6個百分點

相關文章：【内房危機】彭博：中央經濟會議或釋放淡化「房住不炒」信號 法外貿：若屬實為低成本高回報的支持內房措施

編輯：陳韻妍