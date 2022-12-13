【港元定存】港銀港元定存息短加長減 1年最高息5.3厘

▲ 3間打高息牌的中資行掉頭減港元定存息。

好息之徒注意！擅打高息牌的3間中資行，本周起輪流減港元定期存款息，包括南商於今天（12月13日）下調短中長息0.1厘，現時特選客戶3個月期的新息率報5.1厘、半年期為5.2厘、1年報5.3厘。至於一般客戶以上3個存期更只得4.9厘；創興也於昨天（12日）全面下調低門檻5000元的年息，同樣把5厘息下架，最高只得4.8厘；招商永隆更狠削兩年期年息0.4厘，新報4.3厘。

幸而今天暫有交銀香港獨撑，逆市獨加3個月年息0.3厘至4.3厘。專家預期，長息巳見頂，畢竟市料聯儲局或於明年下半年掉頭減息，港銀偷步先調低長期定存息率，1年期更是重災區。

總覽本周首兩天，已有兩間大小行對港元定存息短加長減，花旗於昨天把半年及1年的3厘息下架，只提高3個月年息；交銀調高半年期年息至5厘，卻削低1年期0.1厘至4.7厘。反觀，一面倒加息的另有4行，眾安（ZA Bank）推1年享5厘快閃息；工銀亞洲推遞增式存款，最後1期188天更達6.1厘；集友連環推4個特惠息，最高息是12個月有4.5厘；華僑永亨勁加3個月年息0.5厘至5厘，跟1年看齊。

港銀紛推1年港元定存5厘年息計劃 虛銀傳統銀行齊出招【下一頁】

回顧上周共有8間大小行加定存息，最搶眼的是滙豐（HSBC）一周兩連加，上周五（9日）提高3個月及半年期的年息；滙豐又於上周一（5日）突推7天年息10厘，以及1個月4厘的超高息。可惜，如今踏入12月第3周，暫時僅4行加息。

南商剛於上周三（7日）推6個逾5厘破頂息，事隔一周，只餘下3個超過5厘特高息，旗下半年期年息現報5.2厘、1年息率為5.3厘，續問鼎同存期最高，3個月期年息則不敵東亞 （00023） 的8.8厘。

專家指大行頻出擊，乃加P息的前哨戰，市料儲局於本周四（15日）加息0.5厘後，發鈔行屆時或調升最優惠利率（P）0.25厘。但本港暫無懼再走資，因港元的短中長期拆息自11月底已高於美息，套息交易幾近絕迹。金管局自今年5月中以來，累計巳接錢2420.82億元；但自11月初迄今已未有再承接港元沽盤，銀行體系總結餘現為960.98億元。

華僑銀行經濟師謝楝鉻指，早前美資對冲基金再放風，在港元看跌期權中持有「大量名義頭寸」，押注港元將與美元脫鈎，主因是港美的經濟周期並非同步，美國加息對本港經濟構成明顯打擊，聯繫滙率終被打破云云，但高調沽空港元的言論卻遭市場冷待。

謝楝銘補充，聯滙崩潰論在過去幾十年久不久就被翻炒，但均經不起時間考驗，關鍵是本港在4200億美元的外滙儲備支持下，為貨幣基礎的1.7倍，凸顯聯滙制度十分穩健。

另方面，華僑永亨經濟師姜靜說，本港通脹壓力維持溫和，10月份整體綜合消費物價指數按年升1.8%；扣除政府一次性紓緩措施的影響後，基本通脹率僅1.7%。而市料以港銀1年定存最高有5.3厘，不似歐美日等陷負利率，例如美國10月份CPI升7.7%，遠高於聯邦基金利率的4厘。

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特約記者：曾桂芬 責任編輯：梁智豪