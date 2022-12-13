Twitter將放寬字數上限至4000字 方便馬斯克出帖？

用戶以往要在社交平台Twitter發文，每則帖文字數上限僅為280字。不過Twitter老闆馬斯克早前就透露，Twitter會將字數上限大幅增加至4,000字，相信向來喜愛在自家平台連環發文的馬斯克能率先受惠。

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其中一名Twitter用戶在平台點名馬斯克（Elon Musk），詢問他有關Twitter準備增加帖文字數上限的消息是否屬實。馬斯克周日（11日）就爽快回應確有其事。

馬斯克多年來活躍於Twitter，每當要就Tesla等名下企業發表聲明或澄清傳聞時，都要將内容分成好幾個帖文。Twitter正式增加字數上限後，相信馬斯克發帖也會變得更方便快捷。

Twitter早年一直限制用戶每則帖文最多可發送140字，但直至2017年11月稱公司考慮到大量用戶的需求，決定將字數上限增加一倍至280字。

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不過280字上限仍遠遠不及Facebook和Instagram等其餘主流社交平台。

馬斯克自10月下旬入主Twitter以來大力改革公司，包括周一（12日）重新推出訂閱服務Twitter Blue改良版本。

蘋果用戶（IOS）的收費將上調37.5%至11美元，其他用戶則維持原價8美元。

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責任編輯：鄭錦玲