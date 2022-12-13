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【芯片大戰】華虹尾市急抽12%　中國據報斥1萬億元人幣促芯片發展　大型計劃傳最早明年首季出台

股市 15:47 2022/12/13

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【芯片大戰】中國據報斥1萬億元人幣促芯片發展　大型計劃傳最早明年首季出台

據《路透》引述多名消息人士報道，中國將斥資1萬億元人幣，推動芯片發展，並目標邁向自給自足的狀態，以對抗美國等的禁制芯片設出口措施。

芯片股尾市抽升，華虹半導體 （01347） 急抽12.5%，報29.6元，中芯 （00981） 升6.3%，報17.62元。

報道指，北京正計劃推出5年來其中之一最大的財政措施，主要是通過補貼和稅收抵免來支持國內的半導體生產和研究活動。而該計劃最早可能在明年第一季度實施，此前尚未有報導。

其中兩位消息人士指，大部分財政援助將用於補貼中國企業購買國內半導體設備，主要是半導體製造廠。至於三位消息人士表示，這些公司將有權獲得20%的採購成本補貼。此外，最新計劃還包括針對中國半導體行業的稅收優惠政策。

國務院新聞辦公室沒有立即回應消息。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

相當文章：

【芯片大戰】日本荷蘭據報加入美國陣營　收緊向中國出口芯片製造設備

【芯片大戰】中國據報招募騰訊阿里等科企參與設計芯片　建北京開源芯片研究院

【TSMC】台積電據報將在美國生產更多芯片　拜登將出席下周鳳凰城廠房移機儀式

編輯：姚卓然

外交 科技產品 國防 地緣政治 北京 採購 補貼 科技戰 晶片

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