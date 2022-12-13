【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

其他股評時段:

00:40 大市現況

03:10 股市轉好看3大主要因素

10:11 零售投資者開始入市

11:20 恒指應會升穿20000點 上試20560點

15:20 03033 南方恒生科技

17:30 CPI預期影響加息快慢

20:00 內房三支箭

22:56 01397 碧瑤綠色

26:25 00175 吉利

32:45 03319 雅生活

37:00 01877 君實生物

30:20 06098 碧桂園服務

46:20 00883 中海油

48:30 01801 信達生物

51:50 02138 醫思健康

54:30 03309 希瑪眼科



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription