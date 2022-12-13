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【著數優惠】一田「會員激賞祭」明起開始 過百款積分兌換優惠低至22折起 多款日本食品及旅遊單品100元內有交易

理財智慧 16:48 2022/12/13

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YATA-Fans最新「會員激賞祭」推出超過100多款積分兌換優惠，當中包括精選日本超市產品、旅遊外出單品及冬日必備保暖家品。一系列會員獨家優惠將明日（14日）早上9時起於YATA-Fans app開始兌換，換購積分由200分起。12月16日和20日亦有限時兌換產品，屆時可留意YATA-Fans app。

【青姐話】超級議息周   財息難兼收

「會員激賞祭」搜羅多款日本超市激筍貨，當中包括：產自新潟縣的JA 日本新潟越光免洗米，是日本產米中「最頂級」之選，YATA-Fans以500分+99.9元即可換購！另外，500分+ 10.8元就有日本急凍吞拿魚魚蓉，解凍即食，​隨時都可以自製日式香蔥吞拿魚蓉丼；1000分換魚兵衛30元優惠券，以及300分+50元就換到日本沖繩名產ORION生啤。

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由休閒服裝到近年大熱的露營品牌Nature Hike和OSPREY，YATA-Fans app都有電子現金券/ 優惠券免費兌換，例如以1000分就換到Columbia服裝50元電子現金券；以500分就換到Le Coq Sportif運動休閒鞋履30元電子現金券。另外，今期「會員激賞祭」帶來兩款主打天然的產品：1000分免費換意大利天然護髮品牌EMMEBI ITALIA有機洗髮水；1000分免費換法國有機護膚品牌Melvita緊緻塑身油。

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近日不少人已買好機票準備再次旅遊，高性價比的ELLE行李箱，現在只要2000分+999元就換到20吋+24吋行李箱套裝，此外Donald and his friends輕便袋1000分+89元即有一個。

女士們出門必備的旅行護膚套裝亦能大派用場，卸妝、頭髮護理、乳霜等都可以積分換購，Shiseido套裝更低至半價。冬日出門最重要帶足禦寒衣物，1000分+688元換cashmere披肩、500分+269元換Leaveland男女裝風褸、而迪士尼童裝風褸亦是1000分+159元就能擁有。

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會員亦可用500分以1499元換丹麥TEMPUR立體健頸枕。四季通用的Uji澳洲羊毛子母被同樣亦有折扣，3款尺寸由1000分+750元起。還有多款廚具產品任你選擇，只要500分+99元就可以換領和御三德刀。另外，500分+48元即可換購意大利媽媽家禽剪。

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責任編輯：嚴浩文

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