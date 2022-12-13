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調查：本港新晉富裕階層財富健康指數按年跌2.7分　受宏觀經濟狀況影響

理財智慧 15:45 2022/12/13

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嘉信理財今日發布「香港新晉富裕階層財富健康指數2022」調查結果，結果顯示在通脹持續上升和市場波動加劇的經濟環境下，整體財富健康受到宏觀經濟狀況的影響，指數為56.43分，較去年下跌2.7分。

調查於2022年9月17日至22日之間透過網上問卷形式進行，訪問香港1,048名18至65歲市民。受訪者的每月收入介乎2萬元至8萬元。 該財富健康指數分為4個分項指數，包括：信心、規劃、管理及參與。

調查發現，香港新晉富裕階層的財務信心比去年下降3.76%，當中又以對通貨膨脹的憂慮上升得最為明顯（較2021年上升8.2%）；新晉富裕階層愈來愈擔心生活成本的上升，他們特別擔心對個人債務的影響（較2021年上升3.7%）和對子女教育的影響（較2021年上升3.5%）。

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調查結果顯示，個人職業收入（49.4%）和穩定的家庭收入（46.3%）是香港新晉富裕階層的主要信心來源。然而，調查結果顯示，隨著年齡增長，充分的退休準備成為更重要的信心來源。

整體而言， 擁有海外投資的香港新晉富裕階層在財務上較其他新晉富裕階層更有信心，他們當中大約有15%（較2021年上升3.2%）對自己的財務狀況感到更加滿意。在沒擁有海外投資的香港新晉富裕階層中，只有8.9%（較2021年下降7.3%）對自己的財務狀況感到更加滿意。

此外，擁有海外投資的香港新晉富裕階層人數比例，今年上升至37%，較2021年的20%有明顯增長。分散投資以提高整體財務安全（51.9%）和獲得更高的投資回報率（48.1%）是進行海外投資的主要動機。美國仍然是香港新晉富裕階層作出投資的主要海外市場。他們對美國的投資分配更從去年的9.7%增加一倍至19.7%。

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撰文 : 陳楚琨

經濟狀況 經濟 退休 指數 香港 通脹

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