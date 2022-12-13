【富力地產 2777】 創始人張力涉賄於倫敦被捕 以「天價」1.4億保釋 富力地產一度跌逾15%

據外電報道，現年69歲的富力地產（02777）聯合創辦人張力遭美國通緝，涉提供回扣以獲得三藩市建築項目許可，並於11月30日在英國倫敦被捕，目前正面臨引渡程序。報道指，張力就引渡提出抗辯，而倫敦法院昨日（12日）批准以1,500萬英鎊，折合約1.4億港元保釋候審，是英國法院有史以來最高的聯合保釋金。

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富力強調，無就張力的保釋提供任何保證金。但消息傳出後，富力地產股價急跌，今早（13日）低開一成，其後走勢反覆，低見2.05元，最多跌15.6%，最新報2.15元，仍大跌11.5%，成交額1.7億元。

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富力集團昨晚發表聲明指，張力因在中國宴請美國舊金山前公共事業部主管及為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄，集團正針對此錯誤指控採取法律行動。集團又指，案件將不會對公司的業務及營運有任何重大不利影響。

報道指，張力將被軟禁於倫敦一座高層建築，並接受保安和閉路電視監控，同時不能使用任何上網設施。

張力為富力聯合創始人之一，於1994年與董事長李思廉聯手創立富力。據中期報告顯示，張力持有富力逾10億股H股，佔總股本逾27%，為第二大股東。

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記者：郭秀慧