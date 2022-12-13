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【美股焦點】動視暴雪：正就《魔獸世界》中國授權與潛在合作伙伴洽談　預計國服順利過渡交接

股市 15:11 2022/12/13

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【手遊股】動視暴雪：正就《魔獸世界》中國授權與潛在合作伙伴洽談　預計國服過渡交接順利

網易 （09999） 與美國遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）上月爆出終止合作消息，暴雪中國周二（13日）表示，正就《魔獸世界（World of Warcraft）》與部分內地伺服器（國服）地區新潛在發行合作夥伴進行洽談，預期可與新合作夥伴順利進行國服過渡交接工作。

大部分暴雪遊戲服務包括《魔獸世界（World of Warcraft）》、《爐石傳說》、《守望先鋒》、《星際爭霸》、《魔獸爭霸III：重置版》、《暗黑破壞神III》和《風暴英雄》授權協議將於2023年1月23日到期。

暴雪中國周三發布魔獸製作組總經理John Hight致《魔獸世界》國服玩家函件，當中提到，《魔獸世界》團隊正在努力工作，尋求開發出一項功能使得玩家能在1月23日遊戲停服之前，將自己的遊戲角色、道具以及遊戲進度，封存到各位的個人設備裡。

Hight提到，正與網易合作敲定最終的方案，並將於1月就如何保存遊戲進度公佈更多詳細信息。

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編輯：李哲毅

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