【移民新西蘭】政府修規定吸醫護人才 即獲居留權

新西蘭勞動人口不足，政府積極變更移民規定吸納人才。當地政府近日再次修改移民限制，把醫療人員加入即時獲批居留權名單，希望吸引更多相關人才到當地就業。

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移民部長伍德（Michael Wood）宣布大幅度調整移民制度，把護士﹑助產士及專科醫生等醫療人員加入即時獲發居留權的「綠色名單」（Green list）。有關措施將於周四（15日）起生效，共10個職位獲加入名單中。

伍德表示，新規定將容許醫療﹑教育及建築業招攬更多專業人才，讓新西蘭企業在全球高競爭環境下佔有一定優勢。自疫情以來，新西蘭迎來近3,500名護士，但佐德指當地提高吸引力，鼓勵更多護士前來工作。

總理阿德恩引用世界衛生組織（WHO）數據指出，估計全球在2030年時有多達1,000醫療人員勞動缺口，指新西蘭已為相關人才設立較易在當地工作及生活的條件，希望吸引更多外國護士。

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教師﹑管道鋪設工人﹑技工及其他職業亦會加入名單中，但巴士司機及貨車司機只能獲取臨時居留權。

特定目的工作簽證人士亦會受惠，相信能為新西蘭留下約2,500名重要工人，居留期將為最多3年。約1,800名受邊境封閉影響﹑擁有畢業後工作簽證人士可申請12個月的開放職業工作簽證。

僱主在下年7月4日前申請認證，可獲自動延續資格一年。措施將允許僱主在請人時更有優勢，不再只能夠開出一年合約。不過，伍德指僱主認證延長計劃並非所有僱主受惠。

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責任編輯：吳漢培