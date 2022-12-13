【Elon Musk清倉】Twitter總部辦公室逾千物件　放到網上拍賣

▲ Elon Musk在Twitter總部辦公室清出的物件，連藍鳥紀念品、已被蘋果列入停產產品的27吋iMac都有。

馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後，Twitter經歷諸多服務功能更新、裁員等變動，Elon Musk近日更為總部辦公室進行「清倉」拍賣。據外電報道，Elon Musk正拍賣Twitter三藩市總部辦公室超過1千件的物件，全部均可於拍賣公司網站看到。

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負責是次Twitter總部辦公室物件拍賣的資產顧問和拍賣服務公司Heritage Global Partners（HGP）近日還向《Forbes》（福布斯）表示，Twitter拍賣與公司的財務狀況無關。

Elon Musk在Twitter總部辦公室清出的物件，連藍鳥紀念品、已被蘋果列入停產產品的27吋iMac都有。其他物件則包括辦公桌、長椅、濃縮咖啡機、Google Jamboard數碼白板顯示器等。

責任編輯：張寶燕

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