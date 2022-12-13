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【日本出口】日本產番薯需求激增　往香港等地出口額達1.3億元

商業 14:40 2022/12/13

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日本食品海外推廣中心的調查顯示，2021年往香港、新加坡及泰國的蕃薯出口額達到約23億日圓（約1.3億港元）。（法新社圖片）

健康食品風潮正盛，利好日本產番薯的海外需求，在東亞及東南亞地區越來越受歡迎，當中以北海道產的番薯尤為受追棒。

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《日經新聞》報道，以日本物流業企業「苫小牧埠頭」為例，該企從北海道13個農協等機構收購番薯，11月的出貨量預計達到100噸，不僅是在日本國內銷售，還開始出口到香港、新加坡和泰國等海外市場。

報道提到，由於北海道的氣候近年來變得適合栽培番薯，當地的農戶數量正在增加。而且當地栽培番薯的面積比其他縣更大，有利於企業出貨。

每年出口量將增至90噸

日本食品海外推廣中心（The Japan Food Product Overseas Promotion Center ，JFOODO）的調查顯示，2021年往香港、新加坡及泰國的蕃薯出口額達到約23億日圓（約1.3億港元），比5年前急增至2.7倍。一眾種類中，以擁有蜂蜜甘甜風味的品種「紅遙」最受到歡迎。

此前，北海道產番薯的出口幾乎為零，惟當地的農業聯會預計，今後每年的出口量將增至90噸，現階段有4分之1產量用於出口。甚至預測到2024年，出口往泰國的蕃薯數量將增至2021年的2倍，可超過3700噸。

同時，日本農林水產省（Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries）亦把包括加工品在內的番薯列為出口重點品類，提出到2025年達到28億日圓（約1.5億港元）的出口目標。

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責任編輯：李智美

 

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