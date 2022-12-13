【汽車股】吉利升1%　廣州車展將於12月30日起復辦

上一篇文章
【港股市況】ATM向好 取消安心出行、多隻零售餐飲股升逾一成 恒生指數午後升約100點（不斷更新）
早前廣州國際車展原訂11月18日至27日舉行，其後一直未有復期消息。今（13日），廣州國際汽車展覽會組委會發布公告指，決定恢復舉辦「2022第二十屆廣州國際汽車展覽會」，舉辦時間為2022年12月30日至2023年1月8日。
廣州國際汽車展覽會組委會發布公告指，為了促進經濟平穩運行，提振行業信心，刺激消費，加快推動復工復產，在提高服務質量、完善保障措施、細化多場景下應急方案的前提下，主辦方決定恢復舉辦「2022第二十屆廣州國際汽車展覽會」，舉辦時間為2022年12月30日至2023年1月8日。
吉利 （00175） 升1.2%，比亞迪 （01211） 升0.4%，廣汽 （02238） 、長汽 （02333） 跌1%，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌0.2%、0.1%、0.9%。
相關文章：
【中國疫情】廣州車展據報或延期 廣東昨新增459宗新冠感染個案
【汽車股】受累疫情、成都車展暫停舉辦 此前比亞迪「護衛艦07」登場亮相
【電動車】電動車新勢力高層辭任潮 理想汽車總裁沈亞楠年底交棒、小鵬CEO助理「個人身體原因」離職
編輯：姚卓然