▲ 【汽車股】吉利升1% 廣州車展將於12月30日起復辦

早前廣州國際車展原訂11月18日至27日舉行，其後一直未有復期消息。今（13日），廣州國際汽車展覽會組委會發布公告指，決定恢復舉辦「2022第二十屆廣州國際汽車展覽會」，舉辦時間為2022年12月30日至2023年1月8日。

廣州國際汽車展覽會組委會發布公告指，為了促進經濟平穩運行，提振行業信心，刺激消費，加快推動復工復產，在提高服務質量、完善保障措施、細化多場景下應急方案的前提下，主辦方決定恢復舉辦「2022第二十屆廣州國際汽車展覽會」，舉辦時間為2022年12月30日至2023年1月8日。

吉利 （00175） 升1.2%，比亞迪 （01211） 升0.4%，廣汽 （02238） 、長汽 （02333） 跌1%，蔚來 （09866） 、小鵬 （09868） 、理想 （02015） 跌0.2%、0.1%、0.9%。

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編輯：姚卓然