【中國經濟】渣打丁爽：明年內地經濟料呈前低後高態勢　全年增長加快到5.8%

內地近日放寬防疫措施，渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，內地經濟今年受疫情及消費低迷影響，加上外貿市場出現負增長，拉動經濟的三頭馬車均表現不佳，預期今年內地經濟增長約3%，但明年隨防疫放寬帶動本土內部需求釋放，經濟增長將加快至5.8%。不過，明年上半年確診數目增加下，居民或未敢外出消費，料明年下半年經濟才會有較快反彈。

丁爽認為，內地經濟最困難時刻已過，隨疫情防控放寬，明年消費料有恢復性反彈，經濟增長推動力將由外貿轉內需，消費對經濟增長貢獻或達4至4.5個百分點，但明年經濟增長料呈前低後高，四個季度增長估計分別為3.5%、7%、5.8%及6.5%。

他預期，內地短期財政及貨幣政策料偏寬鬆，經濟狀況穩定下來後政策可能轉向中性，預期下周貸款市場報價利率（LPR）或有小幅下降。至於存款準備金率（RRR）或於明年第二季調低25點子，但下半年料不會再減息或降準。

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編輯：陳韻妍