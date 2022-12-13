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Netflix掀稅務爭議 132億收入僅交4900萬稅

環球社會熱點 15:01 2022/12/13

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串流平台Netflix發展迅速，去年在英國收入13.8億英鎊（約131.6億港元）破紀錄。不過英媒指控Netflix利用稅務漏洞將現金流轉移至外地，在英國僅繳交520萬英鎊（約4,960萬港元），被指與收入嚴重不相符。

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英媒報道，Netflix去年在英國的收入達到13.8億英鎊。按照上述收入，Netflix本應繳交5,400萬英鎊（約5.15億港元）。

不過去年的賬目顯示Netflix根據分銷協議，向在荷蘭注冊的分公司Netflix International BV轉移了12.4億英鎊（約118.3億港元）現金，估計其中2.6億英鎊（24.8億港元）為純利。

Netflix轉移現金流後，成功將繳交的企業稅率由標準的19%降低至2%以下，僅需要繳交520萬英鎊稅款，為本應繳交金額的不足一成。

保守黨議員Nigel Mills認為Netflix沒有繳交合理金額的稅款，不過Netflix堅稱與北美以外任何地區相比，Netflix對英國的生產投資額明顯更多。

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責任編輯：鄭錦玲

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