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【有相睇】現崇山四房1550萬連租約售　持貨四年帳蝕450萬

股樓投資 14:31 2022/12/13

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利嘉閣地產李嘉輝表示，黃大仙現崇山2座中層D室，單位實用面積約963方呎，採四房套連儲物室間隔，向南，外望彩虹道公園景。原業主早前將單位以2,000萬元購入價平手放售，期後因應市況多番下調價錢，議價至1,780萬元獲買家洽購，最終累減達450萬元，近日以1,550萬元連租約成交，折合實用面積呎價約16,096元。

據悉，原業主2018年以2,000萬元購入上址，持貨約4年，轉手帳面虧損約450萬元離場。上述為屋苑本月首宗成交，現時有約3個放盤，入場費由約1,850萬元起。

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 現崇山 黃大仙 利嘉閣 二手市場

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