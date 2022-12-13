【香港經濟】澳洲會計師公會：逾半數人料明年樓價續跌　人才短缺成企業最大挑戰

▲ 【香港經濟】澳洲會計師公會：逾半數人料明年樓價續跌 人才短缺成最大挑戰

澳洲會計師公會的一項最新調查顯示，近五成的會計和金融專業人士對香港的經濟前景持謹慎樂觀態度，而超過一半受訪的會計金融業人士預測房地產價格將會下跌。

澳洲會計師公會2022年大中華區分會會長黃以東表示，有47%的受訪者相信香港經濟將會增長，信心主要來自於香港放寬本地的防疫措施，以及重返國際舞台與世界聯繫。根據澳洲會計師公會對香港經濟及商業前景的最新調查預測，明年經濟可能會扭轉 2022年的跌勢，開始反彈。

然而，超過五成受訪者預計2023年房地產價格將持續下跌，看淡房地產市場前景。當中有59%預計對旅遊業依賴甚高的零售商鋪價格將會下跌。

該會指，商業信心漸趨改善，有43%的受訪者預測其所在企業的收入將在明年實現增長，但仍有超過五分之一的受訪者認爲新一年充滿挑戰，預測所在企業明年的收入將會下降。另外，四成受訪者預計公司將會凍結人手，而有31%則有擴招增聘計劃。有47% 的受訪者預計2023年會增加薪酬。

至於人才短缺 （42%）將會是明年企業面臨的最大挑戰，其次是政策和監管變動（32%）以及需求疲軟（30%）。

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編輯：姚卓然