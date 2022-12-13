【程式語言排行】Java首次被擠出三甲　C++超前登上第三位

▲ TIOBE將於下月揭曉2022年度最佳程式語言，目前3個候選語言包括Python、C和C++。

程式語言Python強調程式碼可讀性與簡潔語法，因此在最新12月份的熱門程式語言排行榜TIOBE Index上，依然穩佔一哥地位。不過Java就是自2001年TIOBE Index開始以來，首次被擠出三甲，現排行第四位。

12月份的TIOBE Index前三名分別是Python、C，及C++。市佔達11.94%的C++，是次以0.12%市佔之差，將市佔11.82%的Java擠出三甲。至於由荷蘭工程師Guido van Rossum創造的程式語言Python，則以市佔16.66%壓倒C語言（16.56%）。

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據外電報道，TIOBE行政總裁Paul Jansen早在今年6月作預測，指C++將會是下一個超越 Java的程式語言。當中原因在於C++擁有高效能的高級編程，而其程式語言每3年修訂一次，並包括開創性的新功能，故在新版本的推動下，有望與Java競逐TIOBE Index的Top 3地位。

TIOBE將於下月揭曉2022年度最佳程式語言，目前3個候選語言包括Python、C和C++。其中Python及C均有多次獲獎，而C++僅於2003年獲得唯一一次最佳程式語言獎。

另值得一提的是，是次TIOBE Index相比起去年的程式語言排名有不少變動，其中記憶體安全語言Rust在去年同期僅排行第27名，今年末就升至第20名。據悉，Rust因獲得不少大型企業認同其記憶體安全特性，不但增加程式安全，還可降低開發成本。

責任編輯：張寶燕

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