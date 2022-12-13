  • 16°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 14:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國聯邦財政赤字按年增4430億 11月達近2萬億

環球經濟金融 14:10 2022/12/13

分享：

分享：

美國聯邦政府的財政赤字持續高企，預計會成為重掌眾議院的共和黨一大打擊目標。財政部近日公開11月數據，指聯邦財政赤字按年上升570億美元，達創同月新高的2,490億美元水平。由於支出增加及稅收減少，導致破紀錄水平聯邦財政赤字。

朱克伯格決心發展元宇宙 Meta員工憂最終摧毀公司 【下一頁】

財政部周一（12日）披露，聯邦政府11月開支為5,010億美元（約3.89萬億港元），按年升幅280億美元（約2,176億港元），創下同月史上新高。11月稅收僅2,520億美元（約1.96萬億港元），按年下跌290億美元。

不過，由於大規模新冠肺炎財政支持已結束，聯邦財政赤字已較上一個財政年度相比明顯收窄。同時，受惠於經濟復甦，稅收亦有望提升，相信有助收窄財赤。但分析相信，上述趨勢將在今年10月1日開始的新財政年度期間終止。

國會已停止批准一次性的巨額援助計劃，聯邦政府開支預計不會有大幅度浮動；聯邦儲備局屢次加息打擊近10年來最高的通脹率，經濟活動放緩相信亦會降低稅收水平。

美核聚變技術或取得突破 潔淨能源廉價在望？ 【下一頁】

同時，儲局收緊政策亦加大政府借貸成本。財政部數據顯示，11月來自借貸的開支按年增加53%。

由於共和黨將在明年起重掌眾議院，聯邦政府財政狀況將成政治焦點。部分共和黨人已表明，只要聯邦財政預算沒有一定程度削減，或拒絕政府提升借貸上限。有指，共和黨把目標放在社會安全及醫療保險開支。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

NASA獵戶座號完成月球任務 成功返回地球
2022/12/12
NASA獵戶座號完成月球任務 成功返回地球
普京考慮主動用核武 美被指默許烏軍用無人機襲俄
2022/12/11
普京考慮主動用核武 美被指默許烏軍用無人機襲俄
美參議員改為獨立身份 恐影響民主黨參院優勢
2022/12/10
美參議員改為獨立身份 恐影響民主黨參院優勢
00後踏足政壇 18歲少年成美國史上最年輕黑人市長
2022/12/09
00後踏足政壇 18歲少年成美國史上最年輕黑人市長
美首Z世代眾議員華盛頓租屋碰壁 競選「整花」信用紀錄
2022/12/09
美首Z世代眾議員華盛頓租屋碰壁 競選「整花」信用紀錄

你可能感興趣

NASA獵戶座號完成月球任務 成功返回地球
14:13 2022/12/12
NASA獵戶座號完成月球任務 成功返回地球
普京考慮主動用核武 美被指默許烏軍用無人機襲俄
17:14 2022/12/11
普京考慮主動用核武 美被指默許烏軍用無人機襲俄
美參議員改為獨立身份 恐影響民主黨參院優勢
12:16 2022/12/10
美參議員改為獨立身份 恐影響民主黨參院優勢
經濟 財政政策 經濟數據表現 借貸 美國財政部 美國 美國共和黨 加息 美國聯儲局 通脹

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】美斯狠批能力不足 8強狂派黃牌球證提早回國
【世界盃2022】美斯狠批能力不足 8強狂派黃牌球證提早回國
朱克伯格決心發展元宇宙 Meta員工憂最終摧毀公司
朱克伯格決心發展元宇宙 Meta員工憂最終摧毀公司
【烏克蘭戰爭】烏促西方增援加強防空 普京取消年度會議（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏促西方增援加強防空 普京取消年度會議（不斷更新）
【世界盃2022】卡塔爾流浪貓將獲收養 英格蘭兩守將成「貓奴」
【世界盃2022】卡塔爾流浪貓將獲收養 英格蘭兩守將成「貓奴」
新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月13日 時間14:00）
美核聚變技術或取得突破 潔淨能源廉價在望？
美核聚變技術或取得突破 潔淨能源廉價在望？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款