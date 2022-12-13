美國聯邦財政赤字按年增4430億 11月達近2萬億

美國聯邦政府的財政赤字持續高企，預計會成為重掌眾議院的共和黨一大打擊目標。財政部近日公開11月數據，指聯邦財政赤字按年上升570億美元，達創同月新高的2,490億美元水平。由於支出增加及稅收減少，導致破紀錄水平聯邦財政赤字。

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財政部周一（12日）披露，聯邦政府11月開支為5,010億美元（約3.89萬億港元），按年升幅280億美元（約2,176億港元），創下同月史上新高。11月稅收僅2,520億美元（約1.96萬億港元），按年下跌290億美元。

不過，由於大規模新冠肺炎財政支持已結束，聯邦財政赤字已較上一個財政年度相比明顯收窄。同時，受惠於經濟復甦，稅收亦有望提升，相信有助收窄財赤。但分析相信，上述趨勢將在今年10月1日開始的新財政年度期間終止。

國會已停止批准一次性的巨額援助計劃，聯邦政府開支預計不會有大幅度浮動；聯邦儲備局屢次加息打擊近10年來最高的通脹率，經濟活動放緩相信亦會降低稅收水平。

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同時，儲局收緊政策亦加大政府借貸成本。財政部數據顯示，11月來自借貸的開支按年增加53%。

由於共和黨將在明年起重掌眾議院，聯邦政府財政狀況將成政治焦點。部分共和黨人已表明，只要聯邦財政預算沒有一定程度削減，或拒絕政府提升借貸上限。有指，共和黨把目標放在社會安全及醫療保險開支。

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責任編輯：吳漢培