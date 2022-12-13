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【大行點睇】高盛：內需股明年審慎樂觀 看好啤酒體育用品等7板塊 薦5股評級買入 潛在升幅最多35％

股樓投資 19:32 2022/12/13

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內地推出防疫「新十條」，內需消費板塊成為資金追捧對象，股價已累積不少升幅，高盛報告指出，受惠重新開放（Re-opening）及內地穩定樓市措施，對內需消費行業有利好作用，故此對明年內需板塊看法審慎樂觀，並看好啤酒、體育用品等7個板塊，但就看淡烈酒及珠寶首飾股。

報告指出，內地正逐步向重開之路邁進，但根據其他國家地區之經驗，重開之路初期不會一帆風順，尤其居民消費力未能及時回復，商品價格需要減價來維持銷售，直至勞動市場工資及通脹回復正常為止。同時青年人失業率高企亦會限制了消費能力。

高盛推介5大內需股：

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同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

不過，高盛認為，市場對重開的憧憬、政策支持樓市及家庭儲蓄率上升等，則是對行業復甦的利好因素。同時行業整合、公司優化商業模式及提高效率均有助於盈利復甦。

高盛看好啤酒、餐飲、化妝品、體育用品、餐館、調味品及傳統家電等7個板塊，但就看淡烈酒及珠寶首飾股。

該行並看好5隻內需消費股，包括李寧（02331）、安踏體育（02020）、華潤啤酒（00291）、百威亞太（01876）及九毛九（09922）。當中李寧及華潤啤獲列入「確信買入」名單，目標價分別為65元及73元，較周二（13日）收市價潛在升幅分別為7.3%及34.9%。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

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記者：李兆明

 

 

 

 

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