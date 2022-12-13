【防疫措施】明起無須掃「安心出行」QR Code　惟到食肆等處所仍要出示疫苗通行證

行政長官李家超今（13日）宣布，明日起市民進入餐飲業務及表列處所，無須掃描「安心出行」二維碼，但進入食肆等指定處所則須使用疫苗通行證。此外，黃碼會取消，非確診者一律以藍碼識別。

李家超今早出席行會前會見傳媒時稱，有關決定經審視數據和分析風險後作出。他又稱，政府仍會保留疫苗通行證，在部分指定處所例如食肆，市民必須出示疫苗通行證才可入內。

除食肆之外咩地方仲要出示疫苗通行證？詳情見下圖：

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他指出，黃碼取消後，確診者的疫苗通行證會顯示紅碼。至於非確診的市民包括海外抵港的入境人士，其疫苗通行證一律顯示藍碼，可如常參與正常活動。李家超解釋，輸入個案對香港構成的風險較本地社區感染的風險低，即使取消黃碼也不會增加社區感染風險。

現時除了使用安心出行之外，若要出示疫苗接種紀錄以作「疫苗通行證」主要有3種方法：

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