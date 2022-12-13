【防疫措施】明起無須掃「安心出行」QR Code　惟到食肆等處所仍要出示疫苗通行證

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行政長官李家超今（13日）宣布，明日起市民進入餐飲業務及表列處所，無須掃描「安心出行」二維碼，但進入食肆等指定處所則須使用疫苗通行證。此外，黃碼會取消，非確診者一律以藍碼識別。
李家超今早出席行會前會見傳媒時稱，有關決定經審視數據和分析風險後作出。他又稱，政府仍會保留疫苗通行證，在部分指定處所例如食肆，市民必須出示疫苗通行證才可入內。
除食肆之外咩地方仲要出示疫苗通行證？詳情見下圖：
他指出，黃碼取消後，確診者的疫苗通行證會顯示紅碼。至於非確診的市民包括海外抵港的入境人士，其疫苗通行證一律顯示藍碼，可如常參與正常活動。李家超解釋，輸入個案對香港構成的風險較本地社區感染的風險低，即使取消黃碼也不會增加社區感染風險。
現時除了使用安心出行之外，若要出示疫苗接種紀錄以作「疫苗通行證」主要有3種方法：
- 本地疫苗：以「智方便」或「醫健通」流動應用程式顯示的本地疫苗接種紀錄二維碼；
- 本地疫苗：印有二維碼的紙本本地疫苗接種紀錄；或
- 非本地疫苗／混合本地及非本地疫苗：（i）入境人士申報非本地疫苗接種紀錄時從邊境港口衞生處獲得的疫苗接種紀錄二維碼；（ii）在18間指定郵政局完成申報非本地疫苗接種紀錄時獲得的疫苗接種紀錄二維碼；及（iii）在非本地疫苗接種紀錄網上申報平台完成申報非本地疫苗接種紀錄時獲得的疫苗接種紀錄二維碼。
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撰文 : 陳楚琨