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英國鐵路工人本周罷工4日 工會拒絕加薪9%提議

環球社會熱點 13:30 2022/12/13

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英國各大行業的罷工行動繼續，鐵路工會拒絕資方提出加薪9%的協議，宣布本周如期罷工4日。由於鐵路工人將斷斷續續罷工多日，數百萬民眾料要在家工作至下月初。

TikTok掀英國冰湖玩樂潮 網民狠批「愚蠢」 【下一頁】

英國鐵路網公司（Network Rail）早前提議，於明年及後年為員工加薪9%。英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會作網上投票，決定是否接受資方加薪提議。

RMT周一（12日）指有83%成員參與投票，結果顯示有63.6%的人反對接受這項協議。

因此英國鐵路網公司超過4萬名RMT成員將於周二（13日）、周三（14日）、周五（16日）及周六（17日）罷工，届時最多只能維持平日服務的兩成。

届時主要線路的服務將縮減，英格蘭、蘇格蘭和威爾士的大部分農村地區火車服務將停擺。

另外，RMT會於平安夜、聖誕節正日及拆禮物日一連三日罷工，也會在明年1月3至4日、6至7日罷工。

英國錄12年來最冷一日 蘇格蘭低見零下15度 【下一頁】

罷工潮影響下，再加上大雪導致倫敦等地交通陷入癱瘓，英國料有多達數百萬工人要在家工作直至新年。

火車及巴士等服務受阻，不少企業都已宣布取消聖誕派對，而餐廳及酒吧在聖誕節旺季的生意勢必大受打擊。

英國款待業機構UK Hospitality早前已預計，罷工潮將令企業損失約15億英鎊（約143億港元）的收入。

UK Hospitality指，業界反映訂座取消率目前已達到20%至30%，不過機構估計罷工潮消息將進一步打擊消費者信心，預計取消率會升至35%至40%。

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責任編輯：鄭錦玲

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