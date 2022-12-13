▲ 【異動股】醫脈通半日急升33% 公司：不知股價波動原因

醫脈通 （02192） 今（13日）一度大升64%，高見17.24元，曾創今年1月高，並一度觸發市調機制，半日急升33%，報14元，成交額大增至2.48億元。

公司表示，知悉最近公司的股份價格及成交量上升，經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後， 董事會確認並沒有知悉導致價格及成交量波動的任何原因，或任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或根據香港法例第571章《證券及期 貨條例》第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

消息面上，國務院聯防聯控機制昨（12日）發布通知，明確醫療機構可通過互聯網診療平台，為出現新冠肺炎相關症狀的患者在線開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，並鼓勵委託符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。 醫脈通是中國最大的在線專業醫生平台。 根據弗若斯特沙利文報告，按截至2020年12月31日註冊醫生用戶計，公司在中國專業醫生平台之中排列首位。 截至2020年12月31日，公司的醫脈通平台約有350萬註冊用戶，其中約240萬用戶為執業醫生，佔中國所有執業醫生約58%。

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