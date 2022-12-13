【奢侈品市場】報告：奢侈品銷售額反彈　全球百強有73間錄增長

▲ 奢侈品企業已逐漸擺脫新冠疫情的負面影響，現正迎來「綠色轉型」及循環經濟模式發展所帶來的新機遇。（法新社圖片）

德勤全球報告《2022全球奢侈品力量》顯示，2021財年全球最大的100間奢侈品公司獲得總銷售額3,050億美元（約2.3萬億港元），同比增長21.5%。

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隨著疫情影響減弱，商店重新開業，消費者需求復蘇，2021財年百強公司的銷售額反彈，同比增長達21.5%。在前100間公司中，有73間在2021財年錄得銷售增長，而在 2020財年只有 20 間。

全球最大的100間奢侈品公司獲得總銷售額3,050億美元（約2.3萬億港元），高於上一年的2,520億美元（約1.9萬億港元），超過疫情前2019財年的2,810億美元（約2.1萬億港元）。

迎來「綠色轉型」及新機遇

報告提到，奢侈品企業已逐漸擺脫新冠疫情的負面影響，現正迎來「綠色轉型」及循環經濟模式發展所帶來的新機遇。此外，元宇宙和Web3持續推動創新和數碼化革命，為各企業帶來了機會，使其重新定義奢侈品體驗。

2021財年，全球百強奢侈品公司的最低收入門檻從2020財年的1.82億美元（約14.1億港元）上升至2.4億美元（約18.6億港元），公司平均規模為30億美元（約233.2億港元）。雖然意大利擁有最多奢侈品公司（23間），惟在2021財年的百強奢侈品銷售中，8間法國公司貢獻了最大份額（超過3分之1）。

中國公司佔11間 年增2間

德勤亞太區消費品及零售行業主管合夥人張天兵稱：「全球奢侈品百強中來自中國的公司有11間，比去年多了2間。其中進入前10名的兩間中國公司都是珠寶和手錶品牌，由於旅行限制迫使中國消費者在國內市場購買珠寶，這兩間公司的增長主要是受到新店開業推動」。

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責任編輯：李智美