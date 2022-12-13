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【智能法院】中國法院3年內加入AI系統　稱有效提高司法管理水平

科技 13:00 2022/12/13

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雖然不少司法程序將由AI協助，但該指令提到，仍將由法官作出最後裁決。（法新社）

人工智能（AI）已滲透生活的不同領域，例如企業會把一部分的工作流程加入AI元素，以協助提升營運效率，這在法律部門亦不例外。中華人民共和國最高人民法院發布指令，要求所有法院必在2025年前，必須加入AI系統，推動AI與司法工作的深度整合。

【AI製圖】Adobe Stock更改使用指引　允許創作者採用AI生成藝術品

最高人民法院發布《關於規範和加強人工智能司法應用的意見》，提出AI司法應用需要遵循的5項基本原則，分別為：安全合法原則、公平公正原則、輔助審判原則、透明可信原則，以及公序良俗原則。

減輕法官事務性工作負擔

同時，明確表明AI司法應用的主要應用範圍，包括透過AI為司法工作提供全方位智能輔助支持、減輕法官事務性工作負擔、有效保障廉潔司法、提高司法管理水平，以及創新服務社會治理等。

【人工智能】迪士尼研AI工具「FRAN」　使演員影像瞬間「變老」

雖然不少司法程序將由AI協助，但該指令提到，仍將由法官作出最後裁決，而AI主要是用作參考和輔助工具，以提高法官的效率。最高人民法院表示，AI系統將為公眾提供更多的法律服務，並幫助更有效地解決問題。

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責任編輯：陳卓賢

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